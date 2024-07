Nella serata di martedì 16 luglio è stata presentata, nella cornice del Darsenale-Bizantina Brewpub, Tra memoria e presente: immagini e dialoghi sul patrimonio culturale. Attraverso la formula dell’Aperitivo Scientifico, l’iniziativa ha coinvolto docenti e ricercatori del Dipartimento di Beni Culturali in un dialogo con la cittadinanza, per stimolare una riflessione condivisa su come il patrimonio culturale, con le sue trasformazioni nel tempo, sia legato sia al passato che alla contemporaneità.

È stato inoltre lanciato un contest fotografico aperto a tutta la cittadinanza di Ravenna, attraverso il quale si raccoglieranno immagini che rappresentino elementi del patrimonio culturale – materiale e immateriale (come saperi e tradizioni) – sia nel passato che nel presente. I materiali raccolti saranno poi sottoposti ad una selezione da parte di una giuria e le immagini ritenute più significative e comunicative saranno esposte presso gli spazi del Darsenale per una mostra temporanea.

La mostra sarà inaugurata il prossimo 3 ottobre, alle ore 19.00, presso il Darsenale. Successivamente, nell’incontro in programma per il 21 novembre, ore 19.00, sarà rivelato e premiato il vincitore del contest fotografico e, a chiusura del ciclo di Aperitivi Scientifici, ci sarà un dibattito a più voci sul tema del patrimonio culturale come elemento di dialogo tra popoli e culture.

Per partecipare al contest è sufficiente accedere al modulo disponibile al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflQyG04JaFy4_RZFjmK8hXx_jGdRfGkcuwmCpohFmF_Do_0w/viewform e compilare tutti i campi richiesti, seguendo le indicazioni riportate. Sarà possibile inviare i materiali entro e non oltre il 30 settembre 2024.

L’iniziativa è organizzata nell’ambito dei progetti RESTART – Resilienza e Sviluppo territoriale, Patrimonio a Rischio e Tutela (finanziato nell’ambito dell’iniziativa di Ateneo Alma CaReS – Cambiamenti climatici, Resilienza, Sostenibilità) e SIRIUS – Strategie per la gestIone del patRImonio cUlturale a riSchio (attivo nel PNRR PE05 CHANGES – Cultural Heritage Active Innovation for the Next-Gen Sustainable Society).

Per saperne di più sui progetti:

https://site.unibo.it/resilienza-patrimonio-culturale/it

https://site.unibo.it/patrimonioculturalearischio/it