Martedì 9 luglio, alle ore 17, presso la Domus dei Tappeti di Pietra, si conclude la rassegna De Rerum Natura: una potente sperimentazione di poesia classica e musica dal vivo nata da un progetto a cura de La Corelli e di Fondazione RavennAntica realizzato nell’ambito del Ravenna Festival 2024.

Le musiche accuratamente selezionate dal Maestro Jacopo Rivani unitamente alla voce di dell’attrice Camilla Berardi evocano una profonda riflessione: un viaggio in più tappe attraverso i segreti della natura e quelli della nostra esistenza, lo stesso che Lucrezio conduce nel suo De Rerum Natura, dosando sapientemente filosofia e scienza antica, sfidando credenze religiose e superstizioni e spiegando come l’universo sia plasmato da leggi naturali e non da interventi divini.

Con l’ultimo appuntamento Sin dentro il cuore angosciato il ciclo si chiude col silenzio. Un silenzio che avviene dopo i duri e severi suoni di Tabula Rasa di Arvo Pӓrt e la descrizione della peste di Atene. Eseguita da La Corelli e diretta dal Maestro Jacopo Rivani, Tabula Rasa è un brano per pianoforte preparato, 2 violini solisti e archi, la cui natura è minimalista, con una forte indole descrittiva e decadente.