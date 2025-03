Visto il successo di adesioni fin qui riscontrato dalle prime due edizioni, a ottobre e a novembre, e le numerose richieste pervenute, il comitato territoriale CSI di Ravenna ha deciso di aprire una nuova serie di corsi Heartsaver Rcp Aed, della American Heart Association per imparare le manovre di primo soccorso, di rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione delle vie aeree con l’utilizzo del defibrillatore.

Il corso, che si svolge in presenza nella sede del comitato CSI di Ravenna in via Bramante, ha una durata di circa 4 ore e segue il format dei precedenti percorsi formativi, con alcune parti teoriche e altre pratiche su appositi manichini.

A tenere i corsi, aperti a tutti, non solo agli operatori sanitari, è Silvia Tonegutti, istruttore Bls American Heart Association. L’adesione al corso implica la partecipazione ad una sola lezione: tra le sei date previste in questo terzo ciclo, si può dunque scegliere la più adatta in base agli impegni di chi si iscrive.

Questo il calendario: lunedì 17 marzo dalle 8,30 alle 12,30, lunedì 24 marzo e lunedì 7, 14 e 28 aprile dalle 14,30 alle 18,30, mentre sabato 12 aprile l’orario delle lezioni va dalle 9 alle 13. Nell’ottica della migliore formazione possibile, ogni lezione prevede un numero massimo di sei partecipanti.

Per info e iscrizioni: tel. 331 3108750 – formazionesanitaria@csiravenna.it