Quattro lezioni per imparare l’utilizzo del BLSD, ovvero le manovre di primo soccorso con l’utilizzo del defibrillatore. Le organizza il comitato territoriale CSI di Ravenna-Lugo che ha predisposto quattro momenti formativi. Il primo è in programma il 12 settembre, i successivi appuntamenti sono fissati il 23 e 26 settembre e il 3 ottobre, tutti in presenza nella sede del comitato CSI in via Bramante 43. Ogni lezione dura 4 ore.

A tenere i corsi è Silvia Tonegutti, istruttore BLS American Heart Association. “Riprendiamo anche quest’anno un percorso formativo che col comitato CSI di Ravenna abbiamo iniziato nel 2016 – ricorda – con corsi aperti davvero a tutti, non solo agli operatori sanitari”.

L’adesione al corso implica la partecipazione ad una sola lezione: tra le quattro date previste, si può dunque scegliere la più adatta in base agli impegni di chi si iscrive. “Il corso è impostato, in tutte e quattro le lezioni, alla stessa maniera, con una parte teorica e una pratica su appositi manichini. Durante la formazione si trattano la rianimazione cardiopolmonare e la disostruzione delle vie aree su adulti, bambino e lattanti”.

Nell’ottica della migliore formazione possibile, ogni lezione prevede un numero massimo di sei partecipanti.