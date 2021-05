Il CSI è pronto a ripartire con tante attività sportive e ludiche, con proposte e servizi innovativi a supporto dei centri estivi per bambini e ragazzi. In questo contesto si inserisce #Estate CSI, progetto educativo del Comitato Sportivo Italiano da sempre attento ai più piccoli e agli adolescenti che hanno sofferto più di tutti le chiusure e l’inattività causata dalla pandemia. È fondamentale quindi dopo tutti questi mesi recuperare la loro vitalità proponendo progetti coinvolgenti, andando incontro ai loro bisogni e delle famiglie con le attenzioni e la gestione in sicurezza di opportunità strutturate di socialità.

Questo progetto prevede dieci lezioni in un percorso formativo rivolto a educatori e animatori dei centri estivi, al servizio di oratori e delle società sportive, condotto dai formatori nazionali del CSI con l’aggiunta di alcuni moduli aggiuntivi messi a disposizione dal Comitato di Ravenna (tra cui un modulo aggiuntivo completo di primo soccorso di 3 ore e un modulo dedicato alla proposta di attività da svolgere all’interno dei centri estivi). Il superamento del corso darà diritto alla qualifica di educatore/istruttore di ginnastica per tutti e all’inserimento nel registro nazionale degli operatori sportivi del CSI, riconosciuto dal Coni.

Gli interessati potranno iscriversi tramite il link

https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/10898/0d98bf19ed0e40a664e95016823cb4db

Per informazioni: https://www.csiravenna.it//p/1/uffici_csi_e_orari_di_apertura

Altra opportunità di formazione è il corso di aggiornamento Covid per operatori sportivi Safe Sport nel progetto realizzato nel 2020 con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e J Medical. Il corso, della durata di 5 ore alle diverse Linee guida emanate, evidenzia le misure utili e necessarie per minimizzare i rischi di contagio legato al covid-19. Al termine verrà rilasciato l’attestato di partecipazione di CSI Academy.

Per informazioni ulteriori seguire il link: https://www.csi-net.it/p/4491/operatore_sportivo_safe_sport__corsi_di_aggiornamento_covid