“Giocando senza frontiere: per lo sport inclusivo” è il titolo della nuova campagna di raccolta fondi che il comitato territoriale CSI di Ravenna ha avviato sulla piattaforma Ginger. Duplice l’obiettivo: da un lato, l’allargamento del numero dei partecipanti all’evento inclusivo che il CSI Ravenna organizza con la cooperativa sociale La Pieve, coinvolgendo più associazioni. Dall’altro lato, il finanziamento di tutte le altre attività per disabili rendendole aperte tutto l’anno.

La campagna di crowdfunding è appena iniziata. C’è la possibilità di aderire fino al 7 febbraio, garantendo con le donazioni la quota di 10mila euro fissata nella campagna. “Giocando senza frontiere” riunisce ragazzi e adulti con diverse abilità, provenienti dai centri diurni e residenziali del territorio, che si ritrovano per un’esperienza di sport, gioco e conoscenza reciproca. I ragazzi si cimentano in prove come la gara di velocità, la marcia dei 400 metri, la corsa delle carrozzine, la staffetta e il lancio del vortex, sentendosi protagonisti in un evento ufficiale. L’iniziativa è il culmine di un percorso annuale di attività motorie e ricreative adattate, che migliorano benessere fisico e psicologico. La settima edizione, che si è tenuta lo scorso 22 maggio 2025, ha confermato ancora una volta quanto questa giornata sia indispensabile. Hanno potuto toccare con mano cosa significa far parte di un’organizzazione, di un team, in una vera e sana competizione. Anche se l’evento è totalmente gratuito, con merenda e pranzo offerti a tutti, ci sono costi logistici e tecnici che l’organizzazione deve sostenere per garantire che tutto sia perfetto e in sicurezza.

Le donazioni sono finalizzate proprio a sostenere tali costi, ma anche il lavoro degli educatori qualificati e, appunto, le attività per disabili durante tutto l’anno: dal dodgeball e basket adattato alla ginnastica dolce, dalle attività di pet therapy al nordic walking, dai laboratori ricreativi alla danza.

Per aderire alla raccolta fondi: https://www.ideaginger.it/progetti/giocando-senza-frontiere-per-lo-sport-inclusivo.html