Sono 57 le paia di scarpe da ginnastica e da corsa, in buono stato ma non più utilizzate, raccolte e donate al Re di Girgenti, struttura di accoglienza per persone in emergenza abitativa.

È stata la prima di un’auspicabile lunga serie di donazioni e consegne legate all’iniziativa di solidarietà promossa dal comitato territoriale CSI di Ravenna, in collaborazione con il Comitato cittadino antidroga, l’Asd Meno4aranta Runner Team e il negozio di scarpe e calzature Meno4aranta Runner’s World.

Semplice l’iniziativa, di grande valore la sua finalità. Si invitano, in sostanza, tutti coloro che hanno scarpe non più usate ma che sono ancora in buono stato e quindi ancora indossabili, a portarle al negozio Meno4aranta Runner’s world in via Vulcano 86 a Ravenna. Qui, operatori e volontari del CSI Ravenna provvederanno alla consegna al Re di Girgenti. «Abbiamo intercettato un bisogno – spiega il presidente del CSI Ravenna Alessandro Bondi – e grazie a un lavoro di rete abbiamo volentieri avviato questa iniziativa che ha subito fatto breccia nel cuore della gente. La prima raccolta e donazione è un piccolo gesto che diventa un grande aiuto a chi ha bisogno e testimonia la generosità di cui i ravennati sono portatori. Confidiamo di farne tante». La raccolta, infatti, continua.