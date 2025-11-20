Nell’ambito delle iniziative proposte da Cose da Femminucce, collettivo che promuove la riscoperta e valorizzazione di lavori manuali e creativi come uncinetto, ricamo, maglia, è in programma un workshop di uncinetto con Andrea, fondatore di “Crochet Therapy Tour”. Il camper del “Crochet Therapy Tour”, iniziativa che sta attraversando l’Italia con laboratori, incontri, storie e momenti di condivisione dedicati all’uncinetto e alle arti manuali, fa dunque tappa a Ravenna, per una serata di svago e creatività.

L’incontro si terrà mercoledì 26 novembre, dalle 18:30 alle 21:30, nel nuovo spazio creativo di Valentina Fussi, SpazioFF, presso il centro commerciale La Fontana, in via G. Brunelli 60, a Ravenna.

Il workshop è l’occasione ideale per chiunque, dai principianti agli esperti, di esplorare il mondo dell’uncinetto, hobby noto per i suoi effetti terapeutici, in un ambiente accogliente. Andrea guiderà i partecipanti nella realizzazione di una borsetta o di una clutch fluffy, assicurandosi che ognuno possa portare a casa un pezzo unico creato con le proprie mani. Partecipare a questo workshop non significa solo apprendere una nuova abilità, ma anche prendersi una pausa dallo stress quotidiano e riscoprire il piacere della creatività, in una serata di svago e relax.

Per maggiori informazioni e per iscriversi al workshop è possibile contattare Cose da Femminucce con una mail a cosedafemminucce@gmail.com o tramite la pagina instagram @cosedafemminucce.

COSE DA FEMMINUCCE / CHI SIAMO

Il collettivo Cose da Femminucce nasce dal piacere di stare insieme creando attraverso le nostre mani e formando una comunità che condivida la passione per l’artigianato tessile. Il collettivo è aperto e felice di accogliere socie e soci di ogni genere e identità, nella convinzione che la pluralità sia fonte di ricchezza e dialogo. I nostri incontri sono focalizzati sulle tecniche di artigianato tessile come il ricamo, l’uncinetto, i ferri e molto altro, e hanno come primo scopo quello di lavorare a queste tecniche in condivisione, scambiandoci idee e saperi manuali. Realizziamo workshop su tecniche specifiche, laboratori aperti dove spieghiamo le basi, e incontri liberi dove lavorare semplicemente in compagnia.