Il coro giovanile faentino Art of Choir, diretto dal Maestro Mirko Nanni, sabato 29 novembre sarà ospite della città di Foggia. Si esibirà nell’ambito dell’evento musicale ‘Space Young Music 2025’, una rassegna che vede la stretta collaborazione con il Coro Giovanile Dauno “U. Giordano” di Foggia, diretto dal Maestro Luciano Fiore. L’evento si terrà nella Sala del Tribunale di Palazzo Dogana di Foggia. È il primo di una serie di concerti che vedranno impegnato l’Art of Choir nei prossimi mesi, tra cui il tradizionale “Concerto sotto l’albero” in programma sabato 20 dicembre alle ore 16.30 in piazza della Libertà a Faenza. La collaborazione con la realtà pugliese proseguirà, invece, nel 2026 con un evento dedicato al canto corale giovanile che si terrà a Faenza l’11 e 12 aprile. L’iniziativa è organizzata da Artistation School of Art in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Faenza e la Società Cooperativa Sociale Kaleidos. La rassegna faentina vedrà la partecipazione, oltre ai cori di Faenza e Foggia, di altre significative realtà corali emiliano-romagnole.

“Siamo particolarmente orgogliosi che una realtà giovanile come l’Art of Choir – spiega l’assessora Martina Laghi – sia stata invitata a Foggia per esibirsi in una manifestazione musicale di rilievo. Un ringraziamento sincero va al Maestro Nanni e all’Associazione Artistation che credono nel potente valore della musica come strumento di crescita per i nostri ragazzi. Far parte di un coro è come far parte di una comunità: tutti devono dare il massimo, ma il risultato è l’armonia raggiunta insieme. Questo rappresenta una palestra di vita fondamentale. Ad aprile 2026 saremo lieti di collaborare per ospitare cori giovanili e coinvolgere l’intera città di Faenza in questa bellissima esperienza di scambio”.