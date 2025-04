Mozart e Schubert alla Basilica di San Francesco di Ravenna, per il concerto del coro Ecce Novum.

In occasione del suo 15° anno di attività, il coro Ecce Novum diretto dal Maestro Silvia Biasini, in collaborazione con il Coro Quadriclavio di Bologna diretto dal Maestro Lorenzo Bizzarri, eseguiranno, Domenica 4 maggio alle ore 21 nella splendida cornice della Basilica di San Francesco, la Messa in Sol maggiore D.167 di Schubert e la “Messa dell’Incoronazione” KW 317 in Do maggiore di Mozart.

Composta a soli diciotto anni, la Messa di Franz Schubert presenta già i caratteri che andranno a fondare il grande repertorio del compositore austriaco. Una scrittura quasi totalmente vocale che diviene impeccabile nella forma espressiva: una messa agile, svelta e breve, che rivela già in Schubert quella facilità e spontaneità melodica che sarà caratteristica di tutta la sua produzione musicale.

La “Messa dell’Incoronazione” fu composta da Mozart a 23 anni e sarebbe stata composta ed eseguita per la commemorazione dell’incoronazione dell’immagine sacra di Maria conservata nel Santuario di Maria Plain nei pressi di Salisburgo.

I due cori saranno accompagnati dall’Orchestra La Corelli e dai solisti Elisabetta Agostini (soprano), Daniela Pini (contralto), Giovanni Petrini (tenore), Gianandrea Navacchia (basso).

Dirigerà il Maestro Silvia Biasini.

Ingresso ad offerta libera.