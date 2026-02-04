Appresa la notizia, con profondo cordoglio l’amministrazione partecipa al dolore per la scomparsa di Saverio Plazzi, figura nota in città e protagonista di una lunga stagione di impegno politico e civile. Uomo di grande integrità e dedizione, Plazzi ha servito le istituzioni locali ricoprendo per due mandati consecutivi la carica di Consigliere del Comune di Faenza, dal 1994 al 2000, per il Partito Popolare Italiano. Il suo spirito di servizio lo portò a rappresentare la comunità faentina anche in ambito provinciale, sedendo nel Consiglio della Provincia di Ravenna dal 2001 al 2006, per la Margherita. Ricordato dai colleghi e dai cittadini per la sua professionalità e per il garbo che sempre contraddistinse la sua attività di amministratore, Plazzi ha lasciato un segno importante nel tessuto politico e sociale.

Da parte dell’amministrazione giungano alla famiglia e a tutti i suoi cari le più sentite condoglianze per la perdita di un uomo che ha saputo onorare il bene comune con generosità e rettitudine fino agli anni del suo ritiro dal lavoro.