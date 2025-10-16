I vertici di Sapir, il Presidente Riccardo Sabadini e l’Amministratore Delegato Mauro Pepoli, esprimono profondo cordoglio per l’incidente mortale avvenuto stamani nel terminal, coinvolgendo autotrasportatori di aziende esterne.
«é una tragedia immensa, e il nostro primo pensiero va alla famiglia della vittima alla quale ci stringiamo, esprimendo le più sentite condoglianze. E’ un dramma per tutti, ed esprimiamo vicinanza anche all’autista dell’altro mezzo coinvolto”.
La società sta collaborando fin dalle prime ore con le autorità competenti per fornire ogni informazione utile sull’accaduto.
“Per noi, da sempre – concludono Sabadini e Pepoli – la sicurezza è la prima delle priorità, il valore di riferimento imprescindibile di ogni nostro operato”.