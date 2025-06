Giannantonio Mingozzi ed Eugenio Fusignani partecipano al grave lutto della famiglia per la scomparsa di Diana Bini ed hanno espresso alle figlie Valentina e Margherita ed al consorte le più vive condoglianze dei repubblicani ravennati ed emiliano romagnoli. “Figlia di Secondo, indimenticabile esponente del PRI e Sindaco di Ravenna nel 1969, Diana era fortemente legata al padre e ne conservava l’affetto, il ricordo e le testimonianze della vita politica ed associativa, a partire dalle due legislature in Regione per il PRI, così come la memoria della vicepresidenza della Cassa di Risparmio che Bini ricoprì per lungo tempo e con impegno rigoroso ed assiduo, nonchè della presidenza dell’Ascom alla quale venne chiamato più volte dall’assemblea degli associati”. “Diana è rimasta sempre un punto di riferimento non solo per la storia della sua famiglia ma anche per l’interesse e la passione dimostrata verso il contesto cittadino e per lo spirito civico che la contraddistingueva, non mancando in tante occasioni di suggerire innovazioni, miglioramenti e di consigliare per il meglio della città”. “Gli saremo sempre grati, concludono gli esponenti dell’Edera, perchè in quella esistenza, così prematuramente interrotta, e nei suoi valori ideali vi sono i caratteri distintivi dell’essere repubblicani lungimiranti, autentici e fedeli”.