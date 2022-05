E’ venuto a mancare Fabbri Giuseppe, storico ambulante di abbigliamento sportivo e da lavoro associato a Confesercenti Faenza fin dai primi anni ’60.

Nel 2006 la sua eredità imprenditoriale è stata raccolta dal figlio Fabrizio che opera tuttora nei principali mercati cittadini di Faenza e non solo con il suo sempre qualificato banco.

Confesercenti esprime vicinanza e le più sincere condoglianze alla famiglia per la perdita di Giuseppe.

Sia Giuseppe prima, che Fabrizio poi hanno ricevuto da Confesercenti riconoscimenti per la fedeltà associativa e per la continuità aziendale e non è mai venuto a mancare inoltre un ruolo attivo di responsabilità nel Sindacato degli Ambulanti dell’Associazione ANVA.