L’amministrazione Comunale di Faenza esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Gilberto Bucci, protagonista per tre decenni della vita democratica e istituzionale della città.

Entrato in Consiglio Comunale nel 1985, Bucci ha attraversato diverse stagioni politiche, ricoprendo il proprio mandato con dedizione e costanza fino al 2015. Nel corso della sua lunga attività in Palazzo Manfredi, ha servito la comunità manfreda non solo come consigliere, ma anche nel ruolo di vice presidente del Consiglio Comunale.

Di particolare rilievo è stato il suo costante impegno nel coniugare l’attività professionale e la sua sensibilità verso i temi del sociale e del volontariato, facendosi interprete dei valori del cattolicesimo democratico a sostegno del tessuto cittadino.

L’amministrazione si stringe al dolore della moglie Laura, delle figlie Simona, Sara e Sonia e di tutti i familiari, ricordando in Gilberto Bucci un amministratore che ha saputo onorare il proprio ruolo pubblico con passione e instancabile spirito di servizio verso la propria città.