Il presidente della Camera di commercio di Ferrara Ravenna, Giorgio Guberti, esprime a nome suo, del Consiglio camerale, del segretario generale e di tutti i dipendenti profondo cordoglio per la scomparsa, dopo una lunga malattia, di Romano Morelli, vice segretario generale dell’ente di Viale Farini fino al 1998. “Ci stringiamo alla famiglia e alla comunità faentina per la scomparsa del caro Romano Morelli, prezioso e stimato dirigente e vice segretario generale alla Camera di commercio di Ravenna fino al suo pensionamento, avvenuto nel 1998. Lo ricordiamo per la sua dedizione, il suo impegno nelle attività camerali a sostegno del territorio e a supporto, in particolare, delle attività marittime e del distretto offshore, negli anni difficili della fine dell’impero Ferruzzi durante i quali la Camera di commercio, allora guidata da Pietro Baccarini, sostenne, ad esempio, la nascita di OMC, Offshore Mediterranean Conference, la manifestazione internazionale che ha portato Ravenna al centro del dibattito mondiale sul tema dell’energia. Il suo sguardo era sempre rivolto agli altri, sempre disponibile e pronto a cogliere nuove sfide sia sul fronte professionale che umano e sociale, un punto di riferimento per gli amministratori e un esempio per tutti i dipendenti ai quali mai ha fatto mancare una parola di sostegno, un consiglio, da buon padre di famiglia”.