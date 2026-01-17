È scomparso all’età di 86 anni l’architetto Renzo Visani, figura molto conosciuta e stimata nella in città. Renzo Visani è stato per molti anni dirigente del Servizio Urbanistico del Comune di Faenza, contribuendo con competenza e impegno allo sviluppo urbanistico del territorio comunale.

Accanto a un profilo professionale di alto livello, Visani ha sempre coltivato una grande passione per il mondo dei motori, che lo ha portato a ricoprire per lungo tempo un ruolo di riferimento nel Moto Club Faenza, impegnandosi con dedizione nella promozione delle attività motoristiche locali e associative.

I funerali di Renzo Visani si svolgeranno lunedì alle ore 9.30 nella chiesa dei Cappuccini di Faenza.

Visani lascia la moglie Pia e i due figli, ai quali vanno le più sentite condoglianze dell’Amministrazione comunale e dell’intera città.

Il cordoglio del sindaco Massimo Isola

«Esprimo profondo dolore per la scomparsa dell’architetto Renzo Visani. Per molti anni, come funzionario dell’Ufficio Tecnico del Comune di Faenza, Renzo ha contribuito con competenza allo sviluppo urbanistico del nostro territorio. Al profilo professionale ha sempre affiancato una grande passione per il mondo dei motori che lo ha portato a guidare per lungo tempo il Moto Club Faenza. A nome della Giunta e della città, rivolgo le più sentite condoglianze alla famiglia».