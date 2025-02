Abbiamo appreso con profondo dispiacere la notizia della scomparsa di monsignor Verucchi, arcivescovo emerito di Ravenna-Cervia.

Ci lascia un’importante figura di riferimento, che nella nostra città ha operato con straordinario impegno e dedizione, adoperandosi per gli altri con umiltà e sincero altruismo. Lo ricordiamo come un uomo di fede appassionato al servizio della comunità che oggi lo piange, a cui ci stringiamo in questo momento doloroso.

A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale giungano le più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari.