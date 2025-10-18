Tragedia a Bagnacavallo, dove nella serata di ieri si è consumato un dramma familiare che ha profondamente scosso l’intera comunità.



Il consigliere comunale Gianfranco Rambelli 56 anni, storico esponente di Fratelli d’Italia, è morto dopo aver tentato invano di soccorre la madre Luisa Baldini 88anni, colta da un improvviso malore nella loro abitazione.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziana donna si sarebbe sentita male per prima; Rambelli avrebbe cercato di rianimarla, ma quando ha capito che per lei non c’era più nulla da fare, è stato colpito a sua volta da un malore fatale.

Un doppio lutto che ha lasciato sgomenta Bagnacavallo, dove Rambelli era conosciuto e stimato per il suo impegno politico e civile, apprezzato anche oltre gli schieramenti.

I Carabinieri stanno comunque svolgendo accertamenti per escludere cause diverse, come una possibile intossicazione alimentare, ma al momento l’ipotesi più accreditata è quella del malore improvviso.