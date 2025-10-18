Tragedia a Bagnacavallo, dove nella serata di ieri si è consumato un dramma familiare che ha profondamente scosso l’intera comunità.
Il consigliere comunale Gianfranco Rambelli 56 anni, storico esponente di Fratelli d’Italia, è morto dopo aver tentato invano di soccorre la madre Luisa Baldini 88anni, colta da un improvviso malore nella loro abitazione.
Secondo le prime ricostruzioni, l’anziana donna si sarebbe sentita male per prima; Rambelli avrebbe cercato di rianimarla, ma quando ha capito che per lei non c’era più nulla da fare, è stato colpito a sua volta da un malore fatale.
Un doppio lutto che ha lasciato sgomenta Bagnacavallo, dove Rambelli era conosciuto e stimato per il suo impegno politico e civile, apprezzato anche oltre gli schieramenti.
I Carabinieri stanno comunque svolgendo accertamenti per escludere cause diverse, come una possibile intossicazione alimentare, ma al momento l’ipotesi più accreditata è quella del malore improvviso.
Il sindaco Matteo Giacomoni, il presidente del Consiglio comunale Lorenzo De Benedictis e l’Amministrazione comunale di Bagnacavallo esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Gianfranco Rambelli e della madre, avvenuta nella serata di ieri.
«Pur nella diversità delle posizioni politiche – afferma il sindaco Giacomoni – Gianfranco Rambelli era una persona franca e diretta, animata da un profondo amore per la sua città e da un forte senso civico. Ha sempre partecipato con impegno alla vita amministrativa, contribuendo al dibattito pubblico con passione e convinzione».
L’Amministrazione esprime poi le più sentite condoglianze alla famiglia e ai colleghi del Consiglio comunale, con un pensiero di vicinanza e partecipazione al dolore dell’intera comunità.
Il sindaco proclamerà una giornata di lutto cittadino nel giorno dei funerali, non ancora fissato, in segno di partecipazione e rispetto, con l’esposizione delle bandiere a mezz’asta.