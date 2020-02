“Sono profondamente sconcertato dalla improvvisa scomparsa di Fabrizio, è un dolore immenso per tutti noi. E’ una perdita gravissima per tutta la nostra comunità.

Impegno, lealtà, onestà e coerenza lo hanno sempre contraddistinto in ogni momento e ne abbiamo potuto conoscere e apprezzare lo spirito, il coraggio e l’amore in tutto quello che ha fatto.

Lo ricorderemo sempre per la sua disponibilità, il rispetto per le persone e per le istituzioni.

Il Partito Democratico si stringe con grande affetto alla famiglia, agli amici e ai tantissimi che gli hanno voluto bene, con la certezza che un così eccellente e valoroso cittadino rimarrà scolpito per sempre nella nostra memoria.

Ciao caro Fabrizio, sei stato un uomo speciale.”

Alessandro Barattoni, segretario provinciale Partito Democratico di Ravenna