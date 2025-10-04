“Quello con il sindaco di Ravenna fa parte di una serie di incontri che intendiamo organizzare con enti e amministrazioni del territorio – sottolinea il portavoce del Forum provinciale Walter Raspa -. Con queste iniziative vogliamo raccogliere l’invito della Regione Emilia-Romagna e fare dei Forum del Terzo Settore dei promotori dell’amministrazione condivisa nelle politiche di welfare. Siamo a disposizione delle amministrazioni per ragionare insieme su un nuovo modo di costruire i servizi: non più solo attraverso bandi di gara, ma come frutto di un approccio integrato e partecipato da tutti gli attori coinvolti.”

“Sono felice di avere incontrato i rappresentanti di un organismo così prezioso per la nostra comunità – ha osservato il sindaco Alessandro Barattoni -, composto da enti privati che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo e realizzando attività di interesse generale tramite azioni volontarie e gratuite, o di mutualità, o di produzione e scambio di beni e servizi. Il dialogo e il confronto sono fondamentali per lavorare insieme e trovare le soluzioni migliori ai bisogni crescenti della società”.

Attualmente il Forum del Terzo Settore di Ravenna riunisce 21 associazioni del territorio. Insieme a Walter Raspa (in rappresentanza di Acli), fanno parte del Coordinamento provinciale anche Simone Righi (Confcooperative Romagna), Maria Giovanna Ranieri (Consulta Volontariato Bassa Romagna), Mirella Rossi (Auser Ravenna) e Samkhya Spinazzi (Arci).