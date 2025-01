Il Consorzio Solco Ravenna si certifica per la Parità di Genere, ufficializzando l’attenzione all’inclusione e alle pari opportunità che caratterizzano il lavoro del consorzio fin dal suo esordio.

Il percorso volontario di certificazione è stato portato avanti in rete con le due cooperative associate Ceff Francesco Bandini e Laura di Faenza, anch’esse certificate, mettendo insieme risorse, opportunità e strategie.

“Abbiamo deciso di certificarci con la Uni PdR 125:2022 per mettere nero su bianco il nostro impegno e per creare un modello replicabile anche dalle altre cooperative sociali che aderiscono al nostro consorzio – sottolinea Giacomo Vici, direttore generale Solco Ravenna -. Oggi sono circa 150 le persone dipendenti di Solco, Laura e Ceff interessate da questa certificazione. Nei prossimi due anni auspichiamo di arrivare a 1500 dipendenti coinvolti. Questa certificazione non è solo simbolica, il percorso per ottenerla ci ha aiutato a migliorare ancora di più il nostro sistema di gestione della qualità già certificato con la Norma Iso 9001. Ci ha reso più efficienti”.

L’organico del consorzio Solco Ravenna è composto per il 75% da donne. Uno degli indicatori chiave che viene richiesto dalla certificazione riguarda la presenza femminile anche nei ruoli apicali dell’organizzazione: Solco Ravenna presenta un sostanziale equilibrio con il 55% di uomini e il 45% di donne.

“Siamo un’organizzazione che per sua natura ha già insita in sé una certa attenzione ai temi dell’inclusione e della parità – aggiunge Alessia Babini, referente Solco Ravenna Sistemi di gestione -. Abbiamo un buon sistema di welfare aziendale e un’organizzazione del lavoro flessibile, oltre a misure di sostegno extralavorative, formazione continua e personalizzata e possibilità di crescita lavorativa e personale. Tutti aspetti che ci hanno permesso di raggiungere un buon punteggio per la certificazione sulla Parità di genere. I vantaggi di questa certificazione in termini di competitività delle aziende sono tanti, ma per noi è anche uno strumento per quel cambiamento culturale richiesto anche dalle direttive europee e che include l’uguaglianza di genere tra i suoi traguardi principali – conclude Babini -”.