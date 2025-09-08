Il Prefetto di Ravenna, Raffaele Ricciardi, ha ricevuto questa mattina presso il Palazzo del Governo il Console Generale della Repubblica Indiana a Milano, Lavanya Kumar, accompagnato da Atul Chauhan, Console per gli affari della comunità indiana.

Durante l’incontro, le autorità hanno discusso una serie di temi rilevanti per la comunità indiana presente nella provincia di Ravenna, con particolare riferimento ad alcune recenti iniziative tenutesi nei cimiteri di guerra dove riposano le spoglie di soldati indiani.

Nella circostanza, il Console Kumar ha ricordato il contributo fornito dai soldati indiani, provenienti da tutte le regioni del Paese, nel corso dell’Ultimo Conflitto, tanto da ricevere in ben 6 casi la “Victoria Cross”, la più alta onorificenza militare del Commonwealth.

La visita si inserisce in un contesto di rafforzamento dei legami culturali e diplomatici tra l’India e l’Italia, con particolare attenzione al benessere e all’integrazione della comunità indiana in Emilia-Romagna.

Il Console Kumar ha espresso grande interesse per la realtà locale, evidenziando il ruolo positivo che la collettività indiana ha avuto nel contesto socio-economico ravennate, contribuendo alla crescita del territorio e mantenendo vivi i legami con la cultura e le tradizioni indiane.

Il Prefetto Ricciardi ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le istituzioni italiane e quelle indiane, in un’ottica di reciproca cooperazione che favorisca ulteriormente l’integrazione e l’inclusione sociale delle rispettive comunità.