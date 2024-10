Il consiglio comunale torna a chiedere una soluzione per il problema autobus a Porto Corsini

Il consiglio comunale di Ravenna è tornato a chiedere interventi per risolvere il problema del traffico legato alle crociere a Porto Corsini, un problema che la città si trascina dall’inizio degli sbarchi nel lido e che fino ad oggi ha visto scarsa risoluzione. Nel 2022, in occasione della conferenza dei servizi per la costruzione del nuovo terminal crociere, il Comune di Ravenna è tornato ad avanzare richieste all’Autorità Portuale e al gestore della stazione, per mitigare il continuo passaggio di autobus fra le piccole strade di Porto Corsini, ma ancora niente è stato fatto. Una parte degli interventi possibili, poi, sono a carico della stessa amministrazione comunale bizantina.