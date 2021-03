Nella seduta di ieri il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno “Per sostenere l’alimentazione a idrogeno del treno di Dante sulla linea Firenze-Faenza-Ravenna” è stato presentato da Patrizia Strocchi (Pd), Chiara Francesconi (Pri), Mariella Mantovani (Art.1-Mdp), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna), Michele Casadio (Italia Viva), Daniele Perini (Ama Ravenna), Massimo Manzoli (Ravenna in Comune), Marco Maiolini (Gruppo misto). Sono intervenuti nel dibattito: Patrizia Strocchi (Pd), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Mariella Mantovani (Art.1-Mdp).