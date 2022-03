Il Consiglio Comunale di Modigliana, approva l’Ordine del Giorno contro l’invasione dell’Ucraina, nella seduta di Sabato 19 marzo 2022.

“il Consiglio Comunale di Modigliana, riunitosi in sessione straordinaria nella seduta di sabato 19 marzo 2022,

Esprime

la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e per i bombardamenti delle città avvenuti in spregio ad ogni regola del diritto internazionale, nella volontà di sottomettere uno stato sovrano, minando la pace e la stabilità dell’Europa, con il rischio reale di una amplificazione della guerra.

Chiede

al Governo italiano e agli stati membri dell’Unione Europea, di impegnarsi in una iniziativa di contrasto all’aggressione, assumendo le misure necessarie entro la reazione della comunità internazionale che l’ONU deve garantire e con un ruolo attivo delle forze difensive per fermare l’invasione;

di attivare ogni iniziativa per fermare le azioni di guerra, creare le condizioni di un cessate il fuoco, avviare tutte le iniziative diplomatiche per ricercare il dialogo fra gli stati e salvare la popolazione civile dallo sterminio.

Il Consiglio Comunale esprime la totale vicinanza al popolo ucraino e si impegna, in collaborazione con le Istituzioni dello Stato, della Regione e con la rete delle Associazioni di Volontariato, ad attivare iniziative di solidarietà e accoglienza in favore della popolazione ucraina che fugge dalla guerra e a promuovere iniziative per diffondere una cultura di pace e di accoglienza.”