Il consiglio comunale di Brisighella vota un ordine del giorno contro la riforma dei comuni montani

Brisighella esprime tutta la propria preoccupazione per la riforma dei Comuni montani voluta dal governo. Brisighella, Riolo Terme e Casola Valsenio, infatti, in base alle nuove norme volute dal ministro Calderoli, rischiano oggi di non essere più riconosciute come territori di montagna e quindi di non poter contare su preziose risorse per fornire servizi ai cittadini. Per questo motivo, il consiglio comunale di Brisighella ha votato un ordine del giorno presentato dalla forza di opposizione, SiAmo Brisighella. Centrosinistra e centrodestra si sono così trovati d’accordo nell’esprimere contrarietà al declassamento e nel chiedere una revisione dei criteri per la definizione dei territori.