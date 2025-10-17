In apertura della seduta del Consiglio Comunale di Brisighella, che si è svolto nella serata di giovedì 16 ottobre, il sindaco Massimiliano Pederzoli ha voluto dedicare un momento di raccoglimento alla memoria dei carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, morti in servizio nell’esplosione del casolare di Castel D’Azzano, nel Veronese. I militari stavano partecipando a una operazione di sgombero del casolare e l’esplosione sarebbe stata provocata da tre fratelli che non volevano lasciare la struttura e l’avrebbero saturata di gas.

Alla presenza del Luogotenente C.S. Alfonso Vecchione, del Maresciallo Lidia Sabatino e dell’Appuntato Scelto Q.S. Gian Luca Bassi, è stato osservato un minuto di silenzio da parte dell’intero Consiglio, a testimonianza della vicinanza dell’Amministrazione comunale all’Arma dei Carabinieri e alle famiglie delle vittime.

“In un momento così drammatico sentiamo il dovere di stringerci attorno all’Arma dei Carabinieri e di onorare il sacrificio di chi ha perso la vita servendo lo Stato – ha dichiarato il sindaco Pederzoli -. A nome dell’intera comunità di Brisighella, esprimo profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie dei militari caduti. Con il nostro semplice gesto vogliamo ricordare chi non c’è più e sottolineare il rispetto e la riconoscenza che merita chi ogni giorno lavora per la sicurezza di tutti noi”.