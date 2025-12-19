Nella seduta di ieri, giovedì 18 dicembre, il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la mozione, modificata in corso di seduta, “Valorizzazione del mosaico pavimentale di Nicola Montalbini realizzato presso Porta Adriana in occasione della Biennale del Mosaico”, presentata dal consigliere Filippo Donati (Viva Ravenna) e sottoscritta dai consiglieri Veronica Verlicchi (La Pigna), Luca Cortesi (Pd), Chiara Francesconi (Progetto Ravenna), Nicola Staloni (Avs), Igor Gallonetto (M5s), Nicola Grandi (Fratelli d’Italia), Alberto Ancarani (Forza Italia), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Gianfranco Spadoni (Lista per Ravenna – Lega – Popolo della famiglia), Francesco Stucci (Pri), Daniele Perini (Ama Ravenna).
Sono intervenuti nella discussione i consiglieri Luca Cortesi (Pd), Igor Gallonetto (Movimento 5 stelle), Gianfranco Spadoni (Lista per Ravenna – Lega – Popolo della famiglia), Alberto Ancarani (Forza Italia) e l’assessore Fabio Sbaraglia.
