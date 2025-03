Il Conservatorio G. Verdi di Ravenna, istituzione di alta cultura, si conferma ancora una volta eccellenza per la formazione artistica e musicale della nostra regione. Nella giornata di Giovedi 20 Marzo la prestigiosa Istituzione Ravennate ha ottenuto l’accreditamento per i percorsi abilitanti rivolti alla formazione dei futuri docenti, ovvero: 30, 36 e 60 CFU. Il Conservatorio G. Verdi è facente parte di un consorzio al quale partecipano l’Università Europea di Roma, l’Università telematica Mercatorum e l’Università San Raffaele di Roma. Un’importante offerta formativa questa che propone varie classi di concorso autorizzate dal MUR con decreto firmato dal Ministro Senatrice Anna Maria Bernini, in data 19 Marzo 2025. «Siamo molto soddisfatti di questo risultato, sottolineano il direttore prof. Rinaldo Strappati e la vice prof.sa Anna Maria Storace, la giusta direzione di marcia intrapresa in questi anni riconosce il grande lavoro e il miglioramento continuo profuso dal nostro istituto per garantire agli studenti una qualità dello studio sempre più elevata. Lo sforzo continuerà nei prossimi anni con la realizzazione dei nuovi progetti avviati, relativi alla ricerca, ai dottorati, alle produzioni, all’internazionalizzazione, al PNRR e tanto altro”.