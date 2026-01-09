Sabato 10 gennaio 2026 alle ore 16.30, presso la sala grande del Teatro Dante Alighieri, il Conservatorio Statale G. Verdi di Ravenna presenta il concerto d’inaugurazione dell’anno accademico 2025-26. È tradizione consuetudinaria che, posteriormente l’inizio dell’attività didattica, il Conservatorio celebri l’inizio del nuovo anno accademico con un evento che riunisca le principali aree scientifico disciplinari e gli orientamenti di terza missione, fondamentali nell’ambito delle relazioni con il territorio e le istituzioni di riferimento.

A seguito dei saluti istituzionali a cura del presidente, dott. Mario Boccaccini, il programma vedrà l’esibizione del Coro degli afasici, progetto promosso e sostenuto da A.L.I.Ce e rivolto a pazienti con afasia, il cui percorso è condotto dalla musicoterapeuta Jenny Burnazzi e dalla logopedista Francesca Ballarini. Cronologicamente seguirà l’intervento a cura della Questura della provincia di Ravenna sul tema del bullismo al fine di sottolineare ulteriormente l’importante interconnessione con le Istituzioni territoriali. La parte musicale a cura del Conservatorio, avrà inizio con l’Ensemble 20.21, un progetto vocale/strumentale nato all’interno dell’istituto ravennate su coordinazione dei proff. Vanni Montanari e Paolo Marzocchi. Tale iniziativa si prefigge di favorire la ricerca e l’esecuzione del repertorio moderno e contemporaneo, con attività di rielaborazione e trascrizione.

L’ensemble sarà diretto in questa occasione dagli studenti di direzione d’orchestra: Alessandra Barbieri e Giacomo Malaguti. A seguire sarà il momento dell’orchestra pop del Conservatorio, la quale rappresenta la totalità delle specificità formative dell’ateneo, comprendendo strumenti classici, acustico-elettrici e le voci. Gli arrangiamenti e la direzione dell’ensemble sono a cura del Prof. Alessandro Magri, Docente di Tastiere Elettroniche.

La cittadinanza è invitata a partecipare, l’ingresso è libero.