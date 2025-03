Si è svolto stamani al Grand hotel Mattei di Ravenna, il congresso comunale di Forza Italia che ha eletto segretario l’uscente Nicola Tritto. La stagione congressuale comunale azzurra che quest’anno prosegue dopo quella provinciale del 2024 si svolge a Ravenna in piena campagna elettorale per il rinnovo del Comune ed è stata dunque l’occasione per affrontare molti dei temi forti in vista delle elezioni del 25 e 26 maggio prossimi che vedrà immediatamente impegnato il segretario e la sua nuova squadra.

Tritto, consigliere territoriale area darsena, era già coordinatore comunale nominato dalla segreteria provinciale e con questa assise assume dunque ora l’agibilità politica determinata dalla sua elezione fra gli iscritti azzurri.

La mozione congressuale unitaria ha eletto nella segreteria comunale di Nicola Tritto i signori:

Edoardo Ricci, che sarà il Vice Segratario, Alberto Ancarani, Ulisse Babini, Samuele Bernabei, Gianpiero De Martinis, Pamela Fenati, Cinzia Ghirardelli, Daniela Mazzoni, Edorardo Ricci, Anna Tritto, Davide Ugolini, Eleonora Zanolli

Al Congresso, presieduto dal Segretario Provinciale Fabrizio Dore, hanno portato i loro saluti la Segretaria Regionale di Forza Italia On. Rosaria Tassinari, il Segretario provinciale FDI Alberto Ferrero, il Segretario comunale FDI Patrizia Zaffagnini, il Candidato Sindaco Nicola Grandi e la Candidata Vice Sindaco Eleonora Zanolli.