Venerdì 11 ottobre 2024, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso la Sala Bini di Confcommercio Ravenna (Via Oriani 14 Ravenna) si terrà il convegno dal titolo “Il conflitto in ambito condominiale: le maggioranze, le impugnazioni e gli interessi ad agire”.

Si tratta di un convegno che ha come area disciplinare la giurisprudenza in ambito condominiale e la presentazione di una ricerca dal titolo “I numeri di una professione: dati su attualità e prospettive per l’amministratore condominiale”.

Dopo i saluti di Franco Pepoli (Presidente Abiconf Ravenna), di Mauro Mambelli (Presidente Confcommercio provincia di Ravenna) e Andrea Tolomelli (Presidente Nazionale Abiconf e VicePresidente Confcommercio Professioni), saranno presenti, in qualità di relatori, due importanti giuristi Antonio Scarpa (Consigliere Corte di Cassazione) e Gianandrea Chiesi (Consigliere Corte di Cassazione), oltre all’Avvocato Michele Arnone del Foro di Bologna e all’Avvocato Lorenzo Cottignoli del Foro di Bologna nonché Direttore Centro Studi Abiconf.

Moderatore: Giuseppe Della Casa (Avvocato del Foro di Ravenna).

A seguire intervento di Paolo Travagli, manager Unoenergy. Al termine degli interventi, sarà possibile porre domande ai relatori.

Evento formativo di interesse per l’aggiornamento degli Amministratori di immobili professionisti. A tutti partecipanti dell’Ordine degli avvocati verranno rilasciati 3 crediti formativi; ai partecipanti del Collegio provinciale dei geometri e geometri laureati di Ravenna verranno rilasciati 4 crediti formativi.

A tutti i partecipanti verrà inviato l’attestato di partecipazione.