In occasione del concerto di Capodanno dell’1 gennaio alle 11.30 al teatro Alighieri, nell’ambito della rassegna Christmas Soul e nel quale si esibirà Marquis Dolford & The Capital Gospel Group da Washington Dc, è in programma la raccolta fondi a sostegno del progetto “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola”.

Il progetto è coordinato dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Ravenna in collaborazione con la Consulta del volontariato del Comune di Ravenna. Vi aderiscono le associazioni: Arci associazione genitori, Auser volontariato Ravenna, Avvocato di strada, Casa delle donne, Centro di ascolto Caritas, Croce rossa italiana, Dalla parte dei minori, Rc Mistral, Comitato cittadino antidroga, associazione sportiva Pietro Pezzi Asd, Linea rosa, Movimento adulti scout cattolici italiani (Masci), Banca del tempo, Cittattiva, Ravenna Belarus, Punto d’Incontro e quattro Lions Club Ravenna – Distretto 108a.

È possibile partecipare anche con una donazione tramite bonifico bancario sul conto banca BCC intestato a Consulta del volontariato, Iban: IT36N0854213104000000100917, causale:

“Progetto tutti i bambini e le bambine vanno a scuola 2026”.

La rassegna Christmas Soul è promossa dal Comune di Ravenna – assessorato al Turismo, con la direzione artistica di Francesco Plazzi di Spiagge Soul e in compartecipazione con la Fondazione Ravenna Manifestazioni.