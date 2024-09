Sabato 21 settembre gli Alluvionati del Liscio insieme alle Magiche Fruste di Romagna saranno in concerto dal vivo a Misano, in occasione del Gran Premio dell’Emilia-Romagna del campionato del motomondiale. Il concerto avverrà nell’area Accoglienza del Team Gresini. Sarà presentato l’inno “Dai dai Gresini”, scritto da Alvio Focaccia e Claudio Toschi e prodotto dal Meeting delle Etichette Indipendenti. Durante il concerto sarà attivata una campagna di raccolta fondi per l”associazione La Piccola Betlemme – Cucine e Emporio Solidali di Faenza, per sostenere il costo dei pasti che vengono distribuiti in questi giorni agli alluvionati in stato di necessità e sarà diffuso l’appello per la campagna di raccolta fondi attivata oggi dal Comune di Faenza.