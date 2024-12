Il Comune stima di incassare oltre 13 milioni di euro dalle multe. Ma c’è l’incognita ricorsi per i velox

Poco più di 13 milioni di euro è quanto prevede di incassare il Comune di Ravenna dalle contravvenzioni al codice della strada nel prossimo anno. La voce è stata inserita nel bilancio di previsione per il triennio 2025-2027.

Tuttavia, proprio nella giornata di ieri, Lista per Ravenna ha comunicato che tre sanzioni, emesse grazie ad autovelox di ultima installazione, sono state annullate dal Giudice di Pace ad inizio dicembre, a causa della controversia riguardante i dispositivi approvati, ma non omologati.