Il Comune di Lugo ha ricevuto un finanziamento da 3 milioni di euro richiesto con la candidatura al bando PNRR per la costruzione di una nuova scuola dell’infanzia. L’edificio andrà a sostituire l’attuale sede della scuola La Filastrocca e permetterà la creazione in città di un polo 0/6, andandosi a localizzare nella zona dove si trova il nido Corelli.

Il progetto prevede la realizzazione di una scuola con un edificio su un unico piano con cinque sezioni per circa 1400 metri quadri e un’area esterna di circa 4000 metri quadri, l’impianto solare e geotermico per la produzione di acqua calda, il riscaldamento a pannelli a irraggiamento nel pavimento e l’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.

“Un altro progetto presentato che ottiene un finanziamento dal PNRR – dichiara il sindaco Davide Ranalli con l’assessore alla Scuola Luigo Pezzi e l’assessora ai Lavori Pubblici Veronica Valmori-. Accogliamo con enorme soddisfazione questa notizia che permetterà la realizzazione di una nuova struttura moderna e accogliente che darà ancora più qualità ai nostri servizi per i più piccoli. Un finanziamento che si va a sommare ai 5 milioni già ottenuti per la rigenerazione urbana, a dimostrazione di come la nostra Amministrazione stia lavorando ogni giorno per cogliere le opportunità date dai fondi Europei. La nuova scuola dell’infanzia, rappresenta un investimento che guarda al futuro e che ci parla di una Lugo, sempre più città che si rinnova”.