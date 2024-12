Il Comune pensa ad un’area camper vicino a via Ravegnana

Un’area camper in via Ravegnana, a Fondo Riso, dal costo di 130 mila euro. È la delibera arrivata in giunta poco prima di Natale. Il progetto di fattibilità tecnico-economica è già stato affidato. Attualmente Faenza è priva di un’area sosta per i camper. Oltre dieci anni fa si era parlato di realizzarne una a fianco del cimitero, ma il progetto non si concretizzò. Ora si vuole realizzare il punto d’accoglienza alle porte della città, dall’altra parte di Faenza, poco distante dall’autostrada, a fianco dell’ex cantina Zanzi, la cui riqualificazione oggi è però ferma.