Tra la fine del mese di settembre e l’inizio di ottobre il Comune di Solarolo aderisce a una serie di iniziative per testimoniare il proprio sostegno a importanti campagne nazionali e internazionali. In particolare, l’Amministrazione comunale parteciperà alle manifestazioni contro le armi nucleari e aderirà alle campagne per la lotta alla sclerosi laterale amiotrofica e a quella di sostegno della ricerca sul cancro. Lo farà illuminando con luci colorate la facciata del Municipio.

La prima campagna a cui partecipa Solarolo è “Coloriamo l’Italia di verde”: dal 18 al 21 settembre il Palazzo di Città sarà illuminato di una luce verde, simbolo del colore di Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica) e della speranza.

Il 26 settembre, invece, il Comune sarà illuminato di rosso. Solarolo fa proprio l’appello della Croce Rossa italiana e aderisce alla Giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari. Campagna promossa anche dall’Associazione nazionale Comuni italiani – Anci.

Il 1° ottobre, infine, prende il via il mese della prevenzione e della cura per il tumore al seno. Solarolo sostiene la campagna di Anci e Airc, Associazione italiana per la ricerca sul cancro, del Nastro Rosa. Il tumore al seno, ricorda Airc, colpisce oltre 55 mila donne ogni anno e l’obiettivo è arrivare a curarle tutte.

