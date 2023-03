Durante il consiglio comunale del 27 febbraio 2023 il gruppo consiliare “Riolo Terme per la Comunità” ha presentato una mozione di adesione alla campagna “Verità e Giustizia per Giulio Regeni”, lanciata da Amnesty International a seguito del sequestro, avvenuto il 25 gennaio 2016, e dell’omicidio, occorso il 3 febbraio 2016, del giovane ricercatore italiano a Il Cairo.

Il Consiglio Comunale ha dato parere favorevole alla mozione e in segno di adesione alla campagna ha impegnato la Giunta alla posa di una panchina gialla (colore simbolo di Amnesty International), recante la scritta in italiano “Verità e Giustizia per Giulio Regeni” e in inglese “Truth and Justice for Giulio Regeni”. La panchina sarà riqualificata grazie al contributo dei ragazzi e delle ragazze del Centro di Aggregazione Giovanile “La Baracca”.

L’inaugurazione è prevista per giovedì 23 marzo 2023, ore 18.00, presso il parco Pertini (lato via XXV aprile).