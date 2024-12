Il Comune di Ravenna punta ad esaurire le liste d’attesa degli asili con le nuove strutture

Il Comune di Ravenna punta ad esaurire le liste d’attesa dei nidi con la costruzione delle nuove strutture sul territorio comunale. A settembre 2024 sono stati 189 i bambini esclusi inizialmente dal servizio garantito dalle scuole comunali e dalle scuole private convenzionate. Nel corso dei mesi successivi, però, il numero si è ridotto a causa del ripensamento di alcune famiglie che avevano ottenuto il posto. A dicembre la graduatoria contava 152 famiglie in attesa. Solo qualche settimane fa si sono verificate quattro nuove ammissioni.

Per azzerare le liste d’attesa occorrerà aspettare però un paio di anni, il tempo di costruire gli asili in via Canalazzo, operativo già dal prossimo anno scolastico, con 54 posti, e gli asili in via Pavirani e in via della Fontana finanziati dal PNRR. In totale 194 nuovi posti.