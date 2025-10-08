Il Comune di Ravenna ha aderito alla Marcia della Pace PerugiAssisi che si svolgerà domenica prossima, 12 ottobre, dove sarà rappresentato dall’assessora alla Pace Hiba Alif.

La Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità, che si snoda tra le due città per 25 chilometri, è una delle più grandi manifestazioni pacifiste tesa all’obiettivo di affermare la propria contrarietà a tutte le guerre e promuovere una cultura di pace, fratellanza e giustizia.

Il motto che quest’anno accompagna l’evento è “Imagine all the People living in peace – Immagina tutte le persone vivere insieme in pace”. “Una prospettiva che Ravenna vuole perseguire – afferma l’assessora Hiba Alif – testimoniando la volontà di essere parte attiva nel “cantiere” che gli organizzatori hanno aperto per costruire una coscienza e una politica di pace e guardare al futuro con speranza. Sento con forza quanto sia importante impegnarsi e partecipare perché la pace non è un concetto astratto, non è solo assenza di guerra: è giustizia, è dignità, è libertà e autodeterminazione dei popoli. La pace è difficile, è faticosa, richiede coraggio. Il coraggio di non restare in silenzio, di non accettare compromessi quando i diritti umani vengono violati, di prendere posizione anche quando è scomodo. La nostra città su questo ha assunto una posizione chiara e continuerà a portarla avanti con decisione”.

Oltre alla Marcia, sono previsti l’organizzazione di un’Assemblea dell’ONU e tanti altri incontri tematici.