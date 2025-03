Netto peggioramenteo delle condizioni meteo sull’Appennino Tosco-Romagnolo. Smetite le previsioni effettuate per la giornata di venerdì. Così, il Comune di Faenza, al termine della riunione con la Prefettura, ha visto innalzare il livello di allerta, che da arancione è passato a rosso. Preoccupa la piena del Lamone che dalla montagna scenderà a valle nel pomeriggio, mentre, al contempo, sono confermate le previsioni meteo in peggioramento per la seconda parte della giornata. Sono in realtà due le piene importanti che a questo punto sono attesa a Faenza. Quella che desta maggior preoccupazione transiterà in città nella seconda parte del pomeriggio.

Visto quindi il possibile manifestarsi di criticità, tutte le attività sportive, culturali e ricreative sono sospese dalle 14 di venerdì.

TUTTE le scuole saranno chiuse anticipatamente alle 15. Stessa soluzione è stata adottata per i centri dedicati alle persone con disabilità e ai centri per anziani.

Per tutti coloro che si trovano nelle vicinanze dei corsi d’acqua, il Comune ha chiesto di trasferirsi ai piani alti delle abitazioni. In alternativa è prevista l’evacuazione. La Polizia Locale sta avvisando i residenti interessati.

Il PalaBubani verrà allestito per ospitare le persone che ne avessero bisogno.

Ovviamente è sconsigliato recarsi nelle cantine e nei piani interrati o nelle vicinanze dei corsi d’acqua. Mentre è consigliato spostare i veicoli in sosta nei pressi dei fiumi.

Pronte ad entrare in azione le idrovore previste dal protocollo stilato con Hera.

Il Centro Operativo Comunale resterà aperto e, per tutta l’Unione della Romagna Faentina, resterà attivo il numero 0546-691313