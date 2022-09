In occasione della Giornata mondiale del turismo, World tourism day Unwto, il vicesindaco Andrea Fabbri, in rappresentanza del Comune di Faenza, ha partecipata al taglio del nastro ‘virtuale’ della campagna social ‘The lovely places’. L’iniziativa nasce nell’ambito del ‘TTT’, il tavolo territoriale del turismo all’interno del ‘Progetto di sviluppo del turismo sostenibile’, lavoro nato dalla sinergia tra le regioni Emilia-Romagna e Marche, ideato dal Ministero italiano per i beni e le attività culturali assieme alla Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino e sostenuto dall’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO).

Al momento istituzionale hanno partecipato, in modalità on line, il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, della Repubblica del Titano e i rappresentanti degli oltre i cento comuni d’Italia che hanno sottoscritto e sposato la campagna ‘The lovely places’. Alle 10 in punto, dopo il taglio virtuale del nastro, sono state rese attive le pagine social del progetto visitabile all’indirizzo internet https://thelovelyplaces.com mentre la pagina di Faenza si può raggiungere all’indirizzo https://thelovelyplaces.com/comuni/faenza/