Il Comune di Faenza non parteciperà all’asta per l’eco-quartiere San Rocco

il Comune di Faenza non parteciperà all’asta per l’acquisizione dei terreni del quartiere San Rocco, lungo via Ravegnana. Legambiente aveva chiesto nei giorni scorsi all’amministrazione comunale un intervento per riqualificare l’area, da anni in stato di degrado, da quando il progetto dell’eco-quartiere fu abbandonato, prima a causa di difficoltà economiche dei costruttori, poi per via di un’interdittiva antimafia. L’associazione chiedeva la realizzazione di un parco urbano, adibito in parte a produzioni ortofrutticole gestite da associazioni.