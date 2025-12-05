Il Comune di Castel Bolognese presenta il bilancio: 15 milioni di investimenti

Il Comune di Castel Bolognese ha presentato il bilancio per il 2026. 15 milioni di investimenti per scuole ed edifici pubblici, ricostruzione post-alluvione e rigenerazione di aree urbane. Aumenta la spesa sociale (200 mila euro) e il contributo per l’istituto comprensivo per aiutare a finanziare varie attività (la figura del pedagogista, progetti di educazione civica, lingua inglese, teatro, inclusione). Aumenteranno i posti all’asilo (per il 2026-2027) e arriverà un nuovo centro di aggregazione giovanile. Sarà potenziata la videosorveglianza e saranno ultimati i lavori alla caserma dei Carabinieri (ospiterà un numero maggiore di militari in servizio). Sarà inoltre acquistata Villa Contessa e il suo parco da tre ettari. Di fronte però ad una diminuzione di 70 mila euro di trasferimenti statali, la giunta ha deciso di aumentare l’IMU al 10,6% per le categorie C e D, garantendo un gettito stimato in 230 mila euro. Quasi 3 milioni sono stati infine richiesti per il ripristino post-alluvione del Teatrino del vecchio mercato, del municipio e per una nuova palestra in uso anche alla protezione civile.