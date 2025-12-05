Il Comune di Castel Bolognese acquista Villa Centonara: diventerà un parco urbano

A Castel Bolognese nascerà un nuovo parco urbano. La giunta ha infatti stanziato 2 milioni di euro per l’acquisto di villa Centonara e del parco di 3 ettari. La villa si trova nel viale della stazione, risale all’inizio del XX secolo. Prima era una casa colonica. La volontà dell’amministrazione è di trasformarla in un edificio pubblico, ma un vero e proprio progetto ancora non esiste. Sul parco, invece, le idee sono molto chiare. Connetterà viale Cairoli e l’area della stazione con l’area degli orti urbani e il parco Biancini. Sarà una grande “polmone verde” a disposizione della cittadinanza, dove organizzare eventi educativi, culturali e ambientali. Per la riqualificazione del bosco sono stati stanziati 500 mila euro, con i lavori che inizieranno l’anno prossimo