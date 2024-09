Continuano senza sosta i lavori di ripristino degli argini danneggiati dalla piena del Lamone. Sono attivi due cantieri a Traversara, uno sulla rotta e uno in via Entirate, nel cosiddetto Borghetto, e un altro in zona Muraglione a Boncellino. Tutti i cantieri sono gestiti dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile, come anche le verifiche complessive sugli argini.

Proseguono poi le operazioni di rimozione fango e rifiuti in tutte le aree colpite, dove i volontari del gruppo comunale di Protezione civile sono coadiuvati dai cittadini che continuano a rendersi disponibili, e allo stesso modo continua l’opera di rimozione delle acque dai campi di Villanova coordinata dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale.

Quella di Traversara resta la situazione più complicata. Acqua e corrente elettrica sono disponibili (e si sottolinea che l’acqua del rubinetto è perfettamente potabile), mentre la rete del gas è ancora chiusa in attesa che si completino le operazioni di messa in sicurezza della rete.

In seguito ai recenti eventi alluvionali, molte famiglie del nostro territorio si trovano in una situazione di emergenza abitativa. Il Comune di Bagnacavallo fa appello alla solidarietà della cittadinanza chiedendo la disponibilità di privati che possano offrire ospitalità temporanea o mettere a disposizione appartamenti sfitti per chi è rimasto senza casa.

Chiunque sia in grado di aiutare può contattare l’Urp ai seguenti riferimenti: 334 2192758, urp@comune.bagnacavallo.ra.it

Numeri utili:

334 2192758 è il numero per segnalazioni e richieste di interventi tecnici e ripristini, attivo dalle 8 alle 18.

800 072525 è il numero verde della Polizia Locale riservato solamente alle emergenze.