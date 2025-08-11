L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna sta ricercando una nuova figura da assumere. Il bando di concorso, pubblicato sul portale del Ministero InPa, è valido per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un istruttore digitale da inserire nell’area dei Servizi alla cittadinanza del Comune di Bagnacavallo.

L’opportunità di lavoro che si apre riguarda attività di front office, orientamento, comunicazione e relazioni col pubblico in particolareall’Urp e negli uffici Anagrafe, Stato civile ed Elettorale.

Il titolo di studi richiesto per il concorso è un diploma di maturità. Per partecipare è necessario presentare domanda esclusivamente onlineentro le 9.30 di lunedì 1 settembre. In caso pervenissero oltre 20 domande ci sarà una preselezione mercoledì 3 settembre, con prova scritta giovedì 4 e orale lunedì 8.

Tutte le informazioni per partecipare al bando, i requisiti necessari, le competenze richieste, le materie concorsuali e il modulo per compilare la domanda sono disponibili sul sito dell’Unione della Bassa Romagna, nella sezione «Impiego nella Pa».

Per ulteriori informazioni, contattare il Servizio Sviluppo del personale al numero 0545 299328-327 .