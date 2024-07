Il Comune conferma che non disattiverà gli autovelox

Il Comune di Ravenna conferma di non voler sospendere l’attività degli autovelox e dei velobox installati nel territorio comunale, nonostante l’annullamento, da parte della Cassazione, di una sanzione effettuata da un apparecchio approvato, ma non omologato dagli organi preposti. La richiesta di sospensione è stata nuovamente avanzata dalle forze di opposizione. Dopo Forza Italia, che aveva presentato un question time in consiglio comunale le settimane scorse, è stato il turno di Lista per Ravenna. Il rischio sono i ricorsi al giudice di pace da parte degli utenti della strada multati, con conseguenti spese legali per le casse pubbliche.